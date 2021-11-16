Günün magazin haberleri! 16 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemeya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
16 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
16 KASIM SALI GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
- Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı
- Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı
- Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü
- Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü
- Koronavirüsü atlatıp ekranlara dönen Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamadı
- Sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere nispet denize atladı
- Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu
- Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti
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