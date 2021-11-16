Günün magazin haberleri! 16 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?

16 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

16 KASIM SALI GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Derin bacak dekolteli pozunu paylaşan Hazal Kaya, yeni projelerini hatırlattı

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı

Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Koronavirüsü atlatıp ekranlara dönen Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamadı

Sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere nispet denize atladı

Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu

Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet