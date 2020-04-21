Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.673 -0,76
BIST ANKARA 165.203 -1,09
BIST ANTALYA 81.764 -0,36
BIST BALIKESİR 103.520 1,07
BIST BURSA 172.
21.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.673
|-0,76
|BIST ANKARA
|165.203
|-1,09
|BIST ANTALYA
|81.764
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|103.520
|1,07
|BIST BURSA
|172.316
|-0,35
|BIST DENIZLI
|149.052
|1,67
|BIST ISTANBUL
|98.554
|-0,88
|BIST IZMIR
|195.142
|-0,30
|BIST KAYSERI
|391.824
|0,42
|BIST KOCAELI
|194.904
|-0,89
|BIST KONYA
|79.138
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|462.999
|2,52
Kaynak: AA