Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 213.491 -6,28
BIST ANKARA 148.622 -3,77
BIST ANTALYA 68.808 -10,08
BIST BALIKESİR 75.548 -4,99
BIST BURSA 166.
12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|213.491
|-6,28
|BIST ANKARA
|148.622
|-3,77
|BIST ANTALYA
|68.808
|-10,08
|BIST BALIKESİR
|75.548
|-4,99
|BIST BURSA
|166.304
|-5,95
|BIST DENIZLI
|112.683
|-7,67
|BIST ISTANBUL
|94.712
|-3,60
|BIST IZMIR
|168.268
|-5,15
|BIST KAYSERI
|350.588
|-6,63
|BIST KOCAELI
|191.270
|-4,38
|BIST KONYA
|63.384
|-7,66
|BIST TEKIRDAĞ
|444.876
|9,98
Kaynak: AA