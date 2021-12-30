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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.178.603.786Garanti BBVA1.135.402.638Şişe Cam737.177.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.178.603.786
Garanti BBVA1.135.402.638
Şişe Cam737.177.999
Türk Hava Yolları676.991.536
SASA Polyester599.276.021
Kardemir (D)459.348.507
Yapı ve Kredi Bankası391.804.933
Petkim356.310.997
Akbank352.807.145
ASELSAN327.755.480
İş Bankası (C)308.169.263
Tüpraş257.248.859
Koza Altın251.128.887
Hektaş238.604.499
BİM Mağazalar197.908.884
Doğan Holding165.816.895
Emlak Konut GMYO144.850.049
Koç Holding141.246.337
Tekfen Holding139.339.763
Enka İnşaat137.887.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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