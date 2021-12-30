Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.178.603.786Garanti BBVA1.135.402.638Şişe Cam737.177.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.178.603.786
|Garanti BBVA
|1.135.402.638
|Şişe Cam
|737.177.999
|Türk Hava Yolları
|676.991.536
|SASA Polyester
|599.276.021
|Kardemir (D)
|459.348.507
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.804.933
|Petkim
|356.310.997
|Akbank
|352.807.145
|ASELSAN
|327.755.480
|İş Bankası (C)
|308.169.263
|Tüpraş
|257.248.859
|Koza Altın
|251.128.887
|Hektaş
|238.604.499
|BİM Mağazalar
|197.908.884
|Doğan Holding
|165.816.895
|Emlak Konut GMYO
|144.850.049
|Koç Holding
|141.246.337
|Tekfen Holding
|139.339.763
|Enka İnşaat
|137.887.778
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500