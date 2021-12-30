Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.178.603.786 Garanti BBVA 1.135.402.638 Şişe Cam 737.177.999 Türk Hava Yolları 676.991.536 SASA Polyester 599.276.021 Kardemir (D) 459.348.507 Yapı ve Kredi Bankası 391.804.933 Petkim 356.310.997 Akbank 352.807.145 ASELSAN 327.755.480 İş Bankası (C) 308.169.263 Tüpraş 257.248.859 Koza Altın 251.128.887 Hektaş 238.604.499 BİM Mağazalar 197.908.884 Doğan Holding 165.816.895 Emlak Konut GMYO 144.850.049 Koç Holding 141.246.337 Tekfen Holding 139.339.763 Enka İnşaat 137.887.778 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi