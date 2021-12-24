Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.230.509.520Ereğli Demir Çelik1.138.323.035Türk Hava Yolları1.112.142.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.230.509.520
|Ereğli Demir Çelik
|1.138.323.035
|Türk Hava Yolları
|1.112.142.201
|Garanti BBVA
|812.221.193
|Kardemir (D)
|723.757.459
|SASA Polyester
|496.714.580
|ASELSAN
|414.965.760
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.106.280
|Koza Altın
|334.654.987
|Tüpraş
|318.776.274
|Koç Holding
|314.534.317
|Petkim
|293.133.536
|BİM Mağazalar
|248.549.676
|Türk İlaç Serum
|224.715.296
|İş Bankası (C)
|219.525.301
|Akbank
|219.018.580
|Ford Otosan
|183.747.954
|Doğan Holding
|173.744.279
|Gübre Fabrikası
|160.706.112
|Hektaş
|158.043.169
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500