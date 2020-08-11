Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 772.109.565

Emlak Konut GMYO 531.117.128

Garanti Bankası 472.756.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 772.109.565 Emlak Konut GMYO 531.117.128 Garanti Bankası 472.756.085 Şişe Cam 432.613.420 Akbank 328.549.443 Güneş Sigorta 236.565.061 Yapı ve Kredi Bankası 220.887.489 Bim Mağazalar 197.575.984 Karsan Otomotiv 190.575.183 İş Finansal Kiralama 164.732.734 Türk Hava Yolları 155.387.595 Kardemir (D) 145.087.532 Tüpraş 143.518.487 Turkcell 133.359.726 Vakıflar Bankası 130.412.550 Trakya Cam 114.265.079 Odaş Elektrik 112.814.992 Halkbank 111.448.986 Ereğli Demir Çelik 106.624.123 Türk Telekom 103.891.639 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA