Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 823.329.161
Şişe Cam 541.821.809
Garanti Bankası 409.530.
07.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|823.329.161
|Şişe Cam
|541.821.809
|Garanti Bankası
|409.530.922
|ASELSAN
|371.607.198
|Akbank
|312.585.151
|Ereğli Demir Çelik
|230.083.094
|Kardemir (D)
|204.370.133
|Trakya Cam
|193.344.994
|Güneş Sigorta
|184.313.988
|Vakıflar Bankası
|177.106.543
|Türk Hava Yolları
|166.811.172
|Yapı ve Kredi Bankası
|153.287.079
|Turkcell
|152.792.769
|Sasa Polyester
|143.227.601
|Tüpraş
|136.360.192
|İş Bankası (C)
|135.214.147
|Bim Mağazalar
|126.453.375
|Koza Altın
|123.712.596
|Arçelik
|119.781.645
|Halkbank
|116.483.929
Kaynak: AA