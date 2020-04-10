Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Pegasus 588.042.142

Garanti Bankası 498.113.825

Türk Hava Yolları 458.496.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 588.042.142 Garanti Bankası 498.113.825 Türk Hava Yolları 458.496.816 Petkim 377.041.535 İş Finansal Kiralama 295.470.291 Yapı ve Kredi Bankası 184.516.413 Vakıflar Bankası 172.746.671 Sasa Polyester 164.540.838 ASELSAN 154.904.933 Güneş Sigorta 144.065.808 Bim Mağazalar 133.639.422 Eczacıbaşı İlaç 128.356.568 İş Bankası (C) 120.951.868 Tüpraş 118.819.245 Akbank 110.318.745 İpek Doğal Enerji 104.401.571 Tekfen Holding 97.940.584 Koza Altın 76.334.480 Halkbank 70.255.065 Şişe Cam 68.372.889 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA