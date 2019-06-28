Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 482.444.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 482.444.283
Garanti Bankası 305.626.992
Petkim 130.202.648
Akbank 120.030.557
Halkbank 119.734.635
Vestel 95.652.187
Sasa Polyester 69.689.048
Kardemir (D) 68.819.115
Pegasus 65.881.303
ICBC Turkey Bank 62.790.497
Ereğli Demir Çelik 61.977.647
Vakıflar Bankası 52.945.264
Koza Madencilik 47.832.838
ASELSAN 40.417.305
Türk Telekom 37.986.461
İş Bankası (C) 36.532.695
Soda Sanayii 31.345.284
Yapı ve Kredi Bank. 30.725.488
İpek Doğal Enerji 28.657.267
Bim Mağazalar 28.292.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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