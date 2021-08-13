Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2504.2310,46BIST SINAİ2.5882.5770,41BIST GIDA, İÇECEK1.9141.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.250
|4.231
|0,46
|BIST SINAİ
|2.588
|2.577
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.914
|1.919
|-0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|984
|0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.536
|1.538
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.959
|1.945
|0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.701
|1.687
|0,80
|BIST METAL ANA
|5.583
|5.568
|0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.748
|3.727
|0,57
|BIST MADENCİLİK
|1.448
|1.443
|0,32
|BIST HİZMETLER
|1.149
|1.152
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|85
|84
|0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.667
|1.663
|0,24
|BIST TURİZM
|291
|289
|0,70
|BIST TİCARET
|3.304
|3.335
|-0,93
|BIST İLETİŞİM
|385
|387
|-0,48
|BIST SPOR
|1.137
|1.144
|-0,61
|BIST İNŞAAT
|1.806
|1.771
|1,97
|BIST MALİ
|1.380
|1.377
|0,23
|BIST BANKA
|1.282
|1.281
|0,11
|BIST SİGORTA
|5.281
|5.315
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|964
|962
|0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.216
|1.211
|0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|586
|585
|0,16
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.966
|4.943
|0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|1.890
|1.888
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|898
|894
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.060
|1.060
|0,07
|BIST LİKİT BANKA
|1.117
|1.116
|0,06
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.718
|1.714
|0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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