Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.066 -3,12
BIST SINAİ 1.503 -1,20
BIST GIDA, İÇECEK 1.
14.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.066
|-3,12
|BIST SINAİ
|1.503
|-1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.525
|-0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|569
|-1,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.051
|-1,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.165
|-0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.167
|-1,22
|BIST METAL ANA
|2.500
|-1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.060
|-2,40
|BIST MADENCİLİK
|1.217
|-0,68
|BIST HİZMETLER
|980
|-2,00
|BIST ELEKTRİK
|59
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|1.302
|-0,79
|BIST TURİZM
|179
|-1,06
|BIST TİCARET
|3.114
|-1,67
|BIST İLETİŞİM
|372
|-4,00
|BIST SPOR
|640
|1,66
|BIST İNŞAAT
|1.222
|-3,13
|BIST MALİ
|1.117
|-1,40
|BIST BANKA
|1.109
|-1,46
|BIST SİGORTA
|4.952
|-0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|892
|-1,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|900
|-1,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|-0,77
|BIST TEKNOLOJİ
|1.623
|-1,11
|BIST BİLİŞİM
|512
|-0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|940
|-0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA