Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.834 0,66
BIST SINAİ 130.001 0,81
BIST GIDA, İÇECEK 132.341 1,72
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.834
|0,66
|BIST SINAİ
|130.001
|0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.341
|1,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.302
|0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.120
|1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.841
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.672
|-0,02
|BIST METAL ANA
|218.960
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.084
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|103.234
|1,83
|BIST HİZMETLER
|83.355
|0,93
|BIST ELEKTRİK
|4.351
|1,54
|BIST ULAŞTIRMA
|165.276
|0,00
|BIST TURİZM
|10.157
|1,76
|BIST TİCARET
|221.472
|0,55
|BIST İLETİŞİM
|35.042
|2,00
|BIST SPOR
|53.261
|-0,58
|BIST İNŞAAT
|94.723
|1,70
|BIST MALİ
|128.030
|0,51
|BIST BANKA
|151.649
|0,67
|BIST SİGORTA
|335.528
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.974
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.525
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.832
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|97.121
|3,10
|BIST BİLİŞİM
|35.143
|4,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.540
|0,29
Kaynak: AA