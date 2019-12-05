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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.834 0,66
BIST SINAİ 130.001 0,81
BIST GIDA, İÇECEK 132.341 1,72
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.834 0,66
BIST SINAİ 130.001 0,81
BIST GIDA, İÇECEK 132.341 1,72
BIST TEKSTIL, DERİ 43.302 0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.120 1,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.841 0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 80.672 -0,02
BIST METAL ANA 218.960 0,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.084 1,45
BIST MADENCİLİK 103.234 1,83
BIST HİZMETLER 83.355 0,93
BIST ELEKTRİK 4.351 1,54
BIST ULAŞTIRMA 165.276 0,00
BIST TURİZM 10.157 1,76
BIST TİCARET 221.472 0,55
BIST İLETİŞİM 35.042 2,00
BIST SPOR 53.261 -0,58
BIST İNŞAAT 94.723 1,70
BIST MALİ 128.030 0,51
BIST BANKA 151.649 0,67
BIST SİGORTA 335.528 0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.974 0,34
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.525 0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.832 0,49
BIST TEKNOLOJİ 97.121 3,10
BIST BİLİŞİM 35.143 4,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.540 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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