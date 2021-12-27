Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|82,35
|76,00
|8,36
|Hektaş
|15,10
|14,01
|7,78
|SASA Polyester
|50,75
|47,60
|6,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,64
|17,58
|6,03
|Çan2 Termik
|11,68
|11,15
|4,75
|Gözde Girişim
|9,10
|8,70
|4,60
|Alarko GMYO
|28,12
|26,98
|4,23
|Şok Marketler Ticaret
|13,55
|13,02
|4,07
|Verusa Holding
|48,48
|46,70
|3,81
|Alarko Holding
|12,49
|12,06
|3,57
|Oyak Çimento
|7,10
|6,88
|3,20
|Brisa
|28,86
|28,00
|3,07
|Kardemir (D)
|9,71
|9,43
|2,97
|Esenboğa Elektrik
|30,06
|29,20
|2,95
|ASELSAN
|22,24
|21,62
|2,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,63
|3,53
|2,83
|Anadolu Efes
|29,64
|28,84
|2,77
|İskenderun Demir Çelik
|23,06
|22,44
|2,76
|Tofaş Oto Fabrikası
|73,45
|71,55
|2,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,14
|30,38
|2,50
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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