Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 82,35 76,00 8,36 Hektaş 15,10 14,01 7,78 SASA Polyester 50,75 47,60 6,62 Tümosan Motor ve Traktör 18,64 17,58 6,03 Çan2 Termik 11,68 11,15 4,75 Gözde Girişim 9,10 8,70 4,60 Alarko GMYO 28,12 26,98 4,23 Şok Marketler Ticaret 13,55 13,02 4,07 Verusa Holding 48,48 46,70 3,81 Alarko Holding 12,49 12,06 3,57 Oyak Çimento 7,10 6,88 3,20 Brisa 28,86 28,00 3,07 Kardemir (D) 9,71 9,43 2,97 Esenboğa Elektrik 30,06 29,20 2,95 ASELSAN 22,24 21,62 2,87 Yapı ve Kredi Bankası 3,63 3,53 2,83 Anadolu Efes 29,64 28,84 2,77 İskenderun Demir Çelik 23,06 22,44 2,76 Tofaş Oto Fabrikası 73,45 71,55 2,66 Kordsa Teknik Tekstil 31,14 30,38 2,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi