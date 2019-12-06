Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,91 3,68 6,25 Mavi Giyim 48,24 46,14 4,55 Net Holding 2,31 2,21 4,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,48 0,46 4,35 İş Fin.Kir. 2,98 2,87 3,83 Türk Telekom 7,31 7,12 2,67 Çemtaş 8,10 7,89 2,66 Gübre Fabrik. 7,12 6,95 2,45 Çelebi 114,90 112,20 2,41 Türk Traktör 51,35 50,15 2,39 Çemaş Döküm 1,35 1,32 2,27 Aksa 12,72 12,44 2,25 Enka İnşaat 5,93 5,81 2,07 Pegasus 74,20 72,70 2,06 Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 3,01 1,99 Fenerbahçe Futbol 15,99 15,69 1,91 Bera Holding 3,77 3,70 1,89 Galatasaray Sportif 2,24 2,20 1,82 Halk GMYO 1,13 1,11 1,80 Alarko GMYO 96,30 94,60 1,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)