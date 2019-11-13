Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,61 2,40...
13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,61
|2,40
|8,75
|Bera Holding
|4,07
|3,80
|7,11
|Torunlar GMYO
|2,12
|1,99
|6,53
|Pegasus
|74,80
|71,10
|5,20
|Migros Ticaret
|22,46
|21,62
|3,89
|Çemtaş
|6,79
|6,54
|3,82
|Gözde Girişim
|4,13
|4,00
|3,25
|Enerjisa Enerji
|6,74
|6,53
|3,22
|Hektaş
|6,43
|6,23
|3,21
|GSD Holding
|0,97
|0,94
|3,19
|MLP Sağlık
|14,89
|14,51
|2,62
|Coca Cola İçecek
|32,16
|31,38
|2,49
|Koza Altın
|74,55
|72,75
|2,47
|Koza Madencilik
|9,17
|8,96
|2,34
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|2,66
|2,26
|Ülker Bisküvi
|20,58
|20,14
|2,18
|Kardemir (D)
|2,34
|2,29
|2,18
|Halk GMYO
|1,00
|0,98
|2,04
|Aksa
|11,65
|11,42
|2,01
|İpek Doğal Enerji
|6,67
|6,54
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA