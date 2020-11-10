Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
10.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 31,12...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,12
|33,76
|-7,82
|Turkcell
|15,37
|16,36
|-6,05
|Bagfaş
|17,61
|18,19
|-3,19
|Ford Otosan
|116,20
|119,80
|-3,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,36
|35,02
|-1,88
|Kartonsan
|2.115,00
|2.150,00
|-1,63
|Oyak Çimento
|8,09
|8,19
|-1,22
|Enka İnşaat
|7,59
|7,68
|-1,17
|Ülker Bisküvi
|22,30
|22,56
|-1,15
|Logo Yazılım
|99,30
|100,30
|-1,00
|Bim Mağazalar
|69,70
|70,40
|-0,99
|GSD Holding
|2,31
|2,33
|-0,86
|Türk Traktör
|129,60
|130,60
|-0,77
|Alarko Holding
|6,51
|6,56
|-0,76
|Koza Altın
|77,70
|78,20
|-0,64
|Arçelik
|28,02
|28,20
|-0,64
|Enerjisa Enerji
|9,78
|9,84
|-0,61
|Türk Telekom
|7,07
|7,11
|-0,56
|Koza Madencilik
|12,59
|12,66
|-0,55
|Coca Cola İçecek
|53,40
|53,65
|-0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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