Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Odaş Elektrik 1,39 1,42 -2,11 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,39 1,42 -2,11 Karel Elektronik 12,99 13,25 -1,96 Çemtaş 6,06 6,18 -1,94 Selçuk Ecza Deposu 7,01 7,13 -1,68 Coca Cola İçecek 35,60 36,20 -1,66 Ereğli Demir Çelik 7,58 7,70 -1,56 Alarko GMYO 13,32 13,53 -1,55 Anadolu Cam 3,18 3,23 -1,55 Eczacıbaşı İlaç 4,29 4,35 -1,38 Güneş Sigorta 2,15 2,18 -1,38 Gözde Girişim 3,00 3,04 -1,32 Deva Holding 9,90 10,01 -1,10 Klimasan Klima 13,60 13,75 -1,09 Kardemir (D) 2,02 2,04 -0,98 Gübre Fabrikaları 14,14 14,28 -0,98 MLP Sağlık 13,17 13,30 -0,98 Kerevitaş Gıda 3,23 3,26 -0,92 Şok Marketler 9,15 9,23 -0,87 Emlak Konut GMYO 1,18 1,19 -0,84 Halk GMYO 1,21 1,22 -0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA