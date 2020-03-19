Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Klimasan Klima 11,14 12,29 -9,36 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 11,14 12,29 -9,36 Ford Otosan 42,50 46,50 -8,60 Pegasus 26,58 29,00 -8,34 Doğuş Otomotiv 5,23 5,63 -7,10 Mavi Giyim 31,60 34,00 -7,06 Çelebi 50,20 53,40 -5,99 Anadolu Hayat Emek. 5,53 5,84 -5,31 Aksigorta 4,25 4,43 -4,06 Kordsa Teknik Tekstil 8,58 8,90 -3,60 İndeks Bilgisayar 5,89 6,10 -3,44 Tofaş Oto. Fab. 16,90 17,50 -3,43 Brisa 6,32 6,54 -3,36 Torunlar GMYO 1,73 1,79 -3,35 İskenderun Demir Çelik 5,78 5,98 -3,34 Bursa Çimento 2,62 2,71 -3,32 Good-Year 2,81 2,90 -3,10 Arçelik 13,29 13,69 -2,92 TAV Havalimanları 15,33 15,77 -2,79 Net Holding 1,16 1,19 -2,52 Tüpraş 67,60 69,25 -2,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA