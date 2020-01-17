Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

17.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,41 2,51 -3,98 Pegasus 72,70 75,60 -3,84 Alkim Kimya 43,56 44,74 -2,64 Çemtaş 8,13 8,30 -2,05 Mavi Giyim 58,60 59,75 -1,92 Otokar 164,60 167,80 -1,91 Bizim Mağazaları 12,03 12,23 -1,64 İpek Doğal Enerji 8,57 8,69 -1,38 Çimsa 9,40 9,53 -1,36 Klimasan Klima 19,10 19,35 -1,29 Karsan Otomotiv 1,54 1,56 -1,28 Turcas Petrol 3,15 3,19 -1,25 Koza Madencilik 10,22 10,34 -1,16 Torunlar GMYO 2,86 2,89 -1,04 Eczacıbaşı İlaç 3,88 3,92 -1,02 Hektaş 9,85 9,95 -1,01 Sasa Polyester 7,92 8,00 -1,00 Kardemir (D) 2,98 3,01 -1,00 Gözde Girişim 5,21 5,26 -0,95 Şok Marketler 11,00 11,10 -0,90

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)