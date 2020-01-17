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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,51 -3,98 ...

17.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,51 -3,98
Pegasus 72,70 75,60 -3,84
Alkim Kimya 43,56 44,74 -2,64
Çemtaş 8,13 8,30 -2,05
Mavi Giyim 58,60 59,75 -1,92
Otokar 164,60 167,80 -1,91
Bizim Mağazaları 12,03 12,23 -1,64
İpek Doğal Enerji 8,57 8,69 -1,38
Çimsa 9,40 9,53 -1,36
Klimasan Klima 19,10 19,35 -1,29
Karsan Otomotiv 1,54 1,56 -1,28
Turcas Petrol 3,15 3,19 -1,25
Koza Madencilik 10,22 10,34 -1,16
Torunlar GMYO 2,86 2,89 -1,04
Eczacıbaşı İlaç 3,88 3,92 -1,02
Hektaş 9,85 9,95 -1,01
Sasa Polyester 7,92 8,00 -1,00
Kardemir (D) 2,98 3,01 -1,00
Gözde Girişim 5,21 5,26 -0,95
Şok Marketler 11,00 11,10 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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