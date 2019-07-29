Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,94
|6,25
|-4,96
|Türk Telekom
|5,60
|5,73
|-2,27
|TAV Havalimanları
|24,30
|24,76
|-1,86
|Ford Otosan
|61,45
|62,60
|-1,84
|Tekfen Holding
|24,68
|25,10
|-1,67
|Ege Endüstri
|534,50
|542,40
|-1,46
|Sabancı Holding
|9,51
|9,64
|-1,35
|Pegasus
|46,36
|46,94
|-1,24
|MLP Sağlık
|11,36
|11,50
|-1,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|4,21
|-1,19
|Tukaş
|4,34
|4,39
|-1,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|2,80
|-1,07
|Hektaş
|13,16
|13,30
|-1,05
|Koç Holding
|18,87
|19,07
|-1,05
|Bim Mağazalar
|46,26
|46,74
|-1,03
|Arçelik
|20,80
|21,00
|-0,95
|Kerevitaş Gıda
|2,17
|2,19
|-0,91
|Tofaş Oto. Fab.
|19,97
|20,12
|-0,75
|Yataş
|5,50
|5,54
|-0,72
|Vestel
|9,64
|9,71
|-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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