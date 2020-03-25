Günün Hikayeleri: Thiago Silva ve Marquinhos Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da Ligue 1'in ertelenmesiyle araya giren PSG oyuncuları bu arayı evlerinde kalarak geçiriyor. İşte içlerinde Thiago Silva ve Marquinhos'un olduğu PSG'li oyuncuların korona virüs arası.

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da Ligue 1'in ertelenmesiyle araya giren PSG oyuncuları bu arayı evlerinde kalarak geçiriyor. İşte içlerinde Thiago Silva ve Marquinhos'un olduğu PSG'li oyuncuların korona virüs arası. Kaynak: Dugout