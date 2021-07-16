Güntekin Onay video oyunda arkadaşının oğluna acımadı! Ünlü sunucunun anısı kahkahaya boğdu

Yayıncı kuruluşun sunucusu Güntekin Onay, Kolaysa Anlat programında anlattığı anısıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Arkadaşının oğlunu ünlü video oyunu FIFA'da yenme hikayesini anlatan Onay, "Arkadaşımın 12 yaşındaki oğlu geldi, 'Süper oynuyorum, herkesi yeniyorum.' dedi. 12-0 yendim. Eşim ve çocuğun annesi kızdılar bana ama iyi oynamadığını görsün" dedi. İzleyenleri kahkahalara boğan anı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan Kolaysa Anlat programının jürilerinden Güntekin Onay anlattığı hikayeyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Arkadaşının oğlunu video oyunda 12-0 yendiğini anlatan Onay, bu olayın ardından eşinin ve çocuğun annesinin kendisine kızdığını belirtti.

"İYİ OYNAMADIĞINI GÖRSÜN"

Sosyal medyada da büyük ilgi gören videoda Güntekin Onay, "Çocuklarla oynarken mahsustan yenilmek vardır ya. Hiçbir zaman öyle bir şey yapmam. Arkadaşımın 12 yaşındaki oğlu geldi, 'Süper oynuyorum, herkesi yeniyorum.' dedi. 12-0 yendim. Eşim ve çocuğun annesi kızdılar bana ama iyi oynamadığını görsün." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Büyük ilgi gören Güntekin Onay'ın anısı, sosyal medyayı da ikiye böldü.Bazı kullanıcılar Güntekin Onay'ı desteklerken bazıları da yaptığının çocuk açısından doğru bir davranış olmadığını belirtti.