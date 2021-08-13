Güntekin Onay, Roma maçları için Trabzonspor'u uyardı
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Güntekin Onay, Roma maçları için Trabzonspor'u uyardı

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Ünlü spor sunucusu Güntekin Onay, Trabzonspor'un kendisine nazaran daha düşük kalitede olan Molde'den 4 gol yemesini eleştirdi, Roma maçları için uyardı. Onay, "Böylesine mütevazı bir rakip karşısında kalesinde 4 gol görmüş olması düşündürücü. Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında başarılı olmaları için daha üstün mücadele ve tempo şart" ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay, Hürriyet'teki yazısında Trabzonspor'un Molde karşısında iki maçta ortaya koyduğu futbol ve yediği goler hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı.

İşte Güntekin Onay'ın yorumu:

"KANATLARI KULLANAMAMAK EN NET EKSİK"

"Trabzonspor, dün Molde karşısında emniyetli bir oyun anlayışını tercih etti. İlk maçta ofansif olarak daha tempolu ve hareketli görünen temcilcimiz dün akşam, farklı kazanması gereken Trabzon'daki karşılaşmada savunmada yaptığı hataları tekrarlamama düşüncesindeydi. Bu durum bordo mavililerde zaman zaman tedirginlik yarattı ve nitekim son saniyede gelen golle maç uzatmaya gitti. Israrla ve sabırla ayağa oynayan Trabzonspor'un dün topa hız verememesi ve kanat beklerini hücumda fazla kullanmaması görünen en net eksiklikleriydi.

"MOLDE İLE TRABZONSPOR KIYASLANAMAZ"

Molde, kendi liginde lider ve 15 haftayı geride bırakmış bir ekip. Ancak Trabzonspor ile kıyaslanmayacak bir kadro kalitesine sahip.

Güntekin Onay, Roma maçı için Trabzonspor'u uyardı

"4 GOL DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bordo mavili temsilcimiz, 1-0'dan sonra maçı ve turu kopartacak ikinci golü daha fazla düşünmeliydi. Trabzonspor daha tecrübeli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olmasına rağmen ve üstelik her iki maçta da oyun insiyatifini hiç rakibe vermediği eşleşmede, böylesine mütevazı bir rakip karşısında kalesinde 4 gol görmüş olması düşündürücü.

"AVCI ÇARE BULMALI"

Abdullah Avcı, Hamsik-Bakasetas ve Berat'tan oluşan orta saha kurgusunu daha sertleştirecek bir formül bulmalı.

Güntekin Onay, Roma maçı için Trabzonspor'u uyardı

"DAHA YÜKSEK TEMPOYLA OYNAMALILAR"

Ligin henüz başlamadığı bu süreçte Trabzonspor'un henüz ritmini bulmadığı bir gerçek. Çok daha rahat bir şekilde turu geçmesi gereken eşleşmede bordo mavililerin penaltılarla da olsa tur atlaması güzel. Ancak Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında başarılı olup turu geçebilmesi için daha yüksek tempo ve üstün mücadele gücü şart."

Güntekin Onay, Roma maçları için Trabzonspor'u uyardı
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Haber Yorumları (1)
SUAT KILIÇ : Uyarmasına gerek yok ulan forvet hattına o kadar odaklandı ki trabzon bi defans alamadı la.
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