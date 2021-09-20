Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKT) yerli ve milli otomobili Günsel, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) tedarikçileri ile buluştu.

Günsel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı IAA Mobility, Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi. Günsel, IAA Mobility'e katılarak KKTC ve Türkiye'nin ardından dünya otomotiv vitrininde de boy gösterdi.

"Günsel'imizi dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, IAA Mobility'de tedarikçileri ile buluşarak elektrikli otomotivin geleceğini yakından gözlemleme şansı yakaladıklarını belirterek, "KKTC'mizin yerli ve milli otomobili Günsel ile Londra, Cenevre ve Pekin'de katılacağımız fuarlarla ilk modelimiz B9'u dünya vitrinine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Günsel Üretim Tesisleri'nin ikinci faz yatırımını Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sürdürdüklerini anımsatan Suat Günsel, "Seri üretime çok yaklaştığımız bu dönemde, aralık ayında Londra'da, Şubat 2022'de Cenevre'de ve Nisan 2022'de ise Pekin'de düzenlenecek otomotiv fuarlarına ilk modelimiz B9 ile katılarak Günsel'imizi dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.