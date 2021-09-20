Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKT) yerli ve milli otomobili Günsel, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) tedarikçileri ile buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKT) yerli ve milli otomobili Günsel, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility) tedarikçileri ile buluştu.

Günsel'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrasında düzenlenen ilk otomobil fuarı IAA Mobility, Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi. Günsel, IAA Mobility'e katılarak KKTC ve Türkiye'nin ardından dünya otomotiv vitrininde de boy gösterdi.

"Günsel'imizi dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, IAA Mobility'de tedarikçileri ile buluşarak elektrikli otomotivin geleceğini yakından gözlemleme şansı yakaladıklarını belirterek, "KKTC'mizin yerli ve milli otomobili Günsel ile Londra, Cenevre ve Pekin'de katılacağımız fuarlarla ilk modelimiz B9'u dünya vitrinine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Günsel Üretim Tesisleri'nin ikinci faz yatırımını Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sürdürdüklerini anımsatan Suat Günsel, "Seri üretime çok yaklaştığımız bu dönemde, aralık ayında Londra'da, Şubat 2022'de Cenevre'de ve Nisan 2022'de ise Pekin'de düzenlenecek otomotiv fuarlarına ilk modelimiz B9 ile katılarak Günsel'imizi dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Stefan Kuntz Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günsel, IAA Mobility'de tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:20:23. #1.11#