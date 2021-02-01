Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 377 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 377 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 22 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 7 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 377 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1437 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 947 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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