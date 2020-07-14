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Günlük 9 kilo yem yiyen 1 tonluk boğa, alıcılarını bekliyor

Sivas'ta yetiştirilen 'Simental' cinsi 1 tonluk boğa, dev cüssesi ile görenleri hayrete düşürüyor.

Günlük 9 kilo yem yiyen 1 tonluk boğa, alıcılarını bekliyor
14.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:20

Sivas'ta yetiştirilen 'Simental' cinsi 1 tonluk boğa, dev cüssesi ile görenleri hayrete düşürüyor.

Kurban Bayramını yaklaşırken vatandaşların kurbanlık alma telaşı devam ediyor. Korona virüs gölgesinde geçirilecek olan bayram için vatandaşlar gün sayarken kurbanlık hayvan yetiştiricileri de hayvanlarını satmak istiyor. Sivas'ta besicilik yapan Ramazan ve Mustafa Sarıca kardeşlerin 'Rıfkı' ismini koyduğu Simental cinsi dev boğa ise görenlerin dikkatini çekiyor. İnce ağa mevkiinde bir çiftlikte büyük bir özenle yetiştirilen 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor. İsminin aksine zapt etmesi bir hayli zor olan dev boğa aylık 600 liralık yem yiyor. Kurban Bayramında satışa çıkarılacak olan boğa için sahibi 26 bin Türk lirası istiyor. Rıfkı isimli boğanın cidago (boy uzunluğu) yüksekliği ise 1 metre 72 santimetre geliyor.

Boğaya gözleri gibi baktılar

Besicilik yapan Ramazan Sarıca, boğanın şu anki kilosunun 1 ton olduğunu belirterek, " Boğamızın kilosu şuan 1 ton. Boyu 1 metre 72 santimetre, uzunluğu ise 2 metre 70 santimetre civarında. İstanbul Kemerburgaz'a götüreceğiz. Fiyatına 26 bin TL diyoruz. Bu bizim gözbebeğimiz. Biz buna gözümüz gibi baktık. Bizzat kendimiz ilgilendiğimiz için seviyoruz. Çoban falan da tutmadık. İki kardeş kendimiz ilgilendik. Aslında biraz da üzülüyorum" şeklinde konuştu.

Aylık gideri 600 lira

Sarıca, hayvanı yaklaşık 9 ay önce aldıklarını dile getirerek, "Günlük kilo artışları gibi 9 ayda bayağı bir şey değişti. Aylık 65 kilo aldı. Gayet randımanlı bir hayvan. Bu hayvandan yaklaşık 600 kiloya kadar karkas dediğimiz kemikli et çıkabilir. Hayvanımız arpa yemi yiyor. Aylık giderimiz yaklaşık 600 Türk lirası. Tek başına 600 lira gideri var. Yesin helali hoş olsun. Sevdiğimizden dolayı hiçbir şeyden esirgemiyoruz. Masraftan kaçınmıyoruz. Biz hayvanlarımızın hepsine o şekilde bakıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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