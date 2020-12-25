Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Öte yandan bir iflas haberi de ABD'den geldi. Hollywood yıldızı yapımcı Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları da iflas bayrağını çekti.

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, kredi borcundan dolayı iflas başvurusunda bulundu. 55 milyon dolarlık kredi borcu olan şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra'nın SsangYong'un yüzde 75'ini satın alarak iflastan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı.

BORÇLAR İÇİN ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz" denildi.

ABD'Lİ DEV DE İSTİFA ETTİ

Global arenada bir diğer iflas haberi de ABD'den geldi. 1924 kuruluşlu Hollywood yıldızı yapımcı Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi var.

Şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldığı belirtiliyor. MGM'in piyasa değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.