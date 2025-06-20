2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı İstanbul'da devam ederken, voleybol severler "Güney Kore – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularını araştırıyor. Filenin Sultanları, grup aşamasındaki önemli karşılaşmalardan birine daha çıkıyor. Peki, Güney Kore-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Güney Kore Türkiye maço hangi kanalda? İşte detaylar...

GÜNEY KORE - TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları – Güney Kore maçı 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak.

GÜNEY KORE - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor Yıldız kanalında şifresiz olarak ekranlara gelecek. Türkiye'nin VNL 2. hafta etabındaki performansını takip etmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olacak.

SIRADAKİ RAKİPLER GÜNEY KORE VE BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak 6'da 6 yaptı. Milliler, sıradaki maçında cumartesi günü Güney Kore, pazar günü ise Brezilya ile karşılaşacak ve 2. etap maçlarını tamamlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)