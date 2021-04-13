Güneş enerjisi ile yaş sebze ve meyveler kurutuluyor

Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ve 'Modern damlama sulama sistemi ile seracılık' tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ve 'Modern damlama sulama sistemi ile seracılık' tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın ovalarında yetiştirilen ürünler, dünyanın dört bir yanındaki sofralarda tüketilecek. Fide ekimine başlanan tesiste Şanlıurfalı kadınlar hem çalışma fırsatı buluyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Güneşi, suyu, bereketli toprakları ile önemli tarım topraklarına sahip olan Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesinin girişimleri, Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM)ile birlikte projelendirme ve yapım çalışmaları tamamlanan sebze ve meyve kurutma tesisinde ilk fideler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün elleriyle toprakla buluştu. Büyükşehir belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Göç işleri Şube Müdürlüğünün

Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürüttüğü projelerden biri olan; yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ile modern ve tam otomatik bir sistem ile 'Toplum Temelli Sulama Seracılık' projesinde seralar yeşillendi. Günlük 1,5 ton yöresel meyve ve sebzenin kurutulacağı tesiste kurutulan ürünler diğer ülkelere de ihraç edilebilecek. Bu projeyle Şanlıurfa'da seracılık ve yeşil tarıma farklı bir bakış açısı da kazandırılmış olacak.

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Göç İşleri Şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü birçok başarılı projelerden biri olan; yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ile modern ve tam otomatik bir sistem ile 'Toplum Temelli Sulama Seracılık' projesini hayata geçirdi. Böylece İstihdamın ve ekonominin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) tarafından tamamı hibe yoluyla, Güneş Enerjisi sistemiyle yerel ürünlerin (meyve ve sebze) kurutulmasını sağlayacağız ve Şanlıurfa'da seracılık ve yeşil tarıma yeni bir ses getireceğiz" dedi.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) yetkilileri, ilgili daire başkanları ve birim müdürleri, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı