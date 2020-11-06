Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü

06.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:53

ABD seçimlerinde belirsizlik devam ederken dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.47, Euro ise 10.04'e yükseldi. Euro/TL gün içerisinde 10.16, dolar/TL 8.56 ile yeni zirvesini gördü.

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Seçimleri henüz sonuçlanmadı. Demokrat Joe Biden zafere yakın görünürken, Başkan Donald Trump sonuçları kabul etmediğini açıkladı. Dolar da bu belirsizlik içinde dalgalanmaya devam ediyor.

Dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.47, Euro ise 10.04'e yükseldi. Öğlen saatlerinde dolar/TL yeniden 8.55 üzerini görürken Euro cephesinde 10.10 seviyesi aşıldı ve 10.1685 ile yeni zirve kaydedildi. Dolar/TL ise 8.5601 ile yeni zirvesini gördü.

Dün akşam Fed'in beklentilere paralel bir şekilde faize dokunmamasıyla kurda önemli bir hareket yaşanmadı.

SEÇİM VE KORONAVİRÜS BELİRSİZLİĞİ

ABD seçimlerindeki belirsizlik önümüzdeki günlerde devam edecek gibi dururken, koronavirüs salgını dünya için en önemli risk olmaya devam ediyor. Dün ABD'de 128 bin, Fransa'da 58 bin, Almanya'da ise 21 bin yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yeni vakalarda artışın devam etmesi Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin bu ay başında getirdiği kısıtlamaların uzayabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu ülkelerde hükümetler kısıtlamaları açıklarken 2 hafta sonra yeniden bir değerlendirmede bulunacaklarını açıklamışlardı.

Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü
Haber Yorumları (6)
DAVUT: Hükümetin başında başka bir x parti olsaydı bu kadar artışa ne derdiniz acaba
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İZMİRLİ: AKIL VAR MANTIK VAR. . . . TÜRKİYEDE SEÇİM BELİRSİZLİĞİ OLSA TL DEĞER Mİ KAZANIR?? YAPIN O ZAMAN BİR BELİRSİZLİKTE EKONOMİ ŞAHA KALSIN. . . . .
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VAY BE: adamlarin 100 dolarina bizim en buyuk 200 tl den 4 tane koy gene yetmiyo anasini satayim.
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