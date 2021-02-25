Güne yükselişle başlayan Dolar, 7,40'ın üzerini gördü
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Güne yükselişle başlayan Dolar, 7,40'ın üzerini gördü

25.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:22

Geçen hafta 6,89'a kadar gerileyen Dolar/TL'de yükseliş akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına indi.

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, aşı haberlerinin ardından dolar birçok para birimi karşısında gerileme kaydederken, Türk Lirası'nın dolar karşısında düşüşü yeni işlem gününde de devam etti.

Kur, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar karşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.

DOLAR GEÇEN HAFTA 7 LİRANIN ALTINI GÖRMÜŞTÜ

Geçen hafta 7 liranın altını gören dolar/TL haftaya 7,01 seviyesinden başlamıştı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL'de haftalık bazda yüzde 5 yükseliş yaşandı.

DOLAR ŞU SIRALAR 7.40'IN ALDINDA İŞLEM GÖRÜYOR

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına inerek 21:30 itibariyle 7,3810 seviyesinde yer aldı.

Güne yükselişle başlayan Dolar, 7,40'ın üzerini gördü
Haber Yorumları (14)
HAYIRLI OLSUN: hazırlanın yarın merkez bankası açıklama yapar hani müdahale edecekti ya böyle durumlarda faizler 20 den 30 a çıkar başka türlü önüne geçemezler hadi geçmiş olsun
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ÇOK NORMAL: Bu ülkede 8. 50 gören dolar oraya tekrar gelecektir. 6. 90 lara düşmesi göz boyamaydı sadece. . .
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ÜRETİM YOKSA DÖVİZ DÖVER BİZİ: Askerligi 24 ay yapalim... askerlik cagina gelmis 5 milyon tecilli var 24 ay bunlarin sigortasi ödensin olduklari yerde maas almadan ekonomiye hizmet etsinler aksam evlerinde olsunlar sabah ise gitsinler ..Maas yok sigorta ve üc öyün yemek o kadar bu askerler ekonomik savasin askerleri olsunlar En büyük savas ekonomik savastir üc sene de dolar yerle yeksan olmazsa gelin yanima
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