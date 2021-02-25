Güne yükselişle başlayan Dolar, 7,40'ın üzerini gördü

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Geçen hafta 6,89'a kadar gerileyen Dolar/TL'de yükseliş akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına indi.

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, aşı haberlerinin ardından dolar birçok para birimi karşısında gerileme kaydederken, Türk Lirası'nın dolar karşısında düşüşü yeni işlem gününde de devam etti.

Kur, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar karşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.

DOLAR GEÇEN HAFTA 7 LİRANIN ALTINI GÖRMÜŞTÜ

Geçen hafta 7 liranın altını gören dolar/TL haftaya 7,01 seviyesinden başlamıştı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL'de haftalık bazda yüzde 5 yükseliş yaşandı.

DOLAR ŞU SIRALAR 7.40'IN ALDINDA İŞLEM GÖRÜYOR

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına inerek 21:30 itibariyle 7,3810 seviyesinde yer aldı.