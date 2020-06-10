Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,79'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,71'den, sterlin ise 8,66'dan alıcı buluyor.

Dün 6,77-6,80 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7976'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 12.30 itibarıyla 6,7902'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7172'den, sterlin/TL ise 8,6660'dan satılıyor. Yaklaşık 4 haftadır düşüş trendinde bulunan dolar endeksi, bugün de yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1350 seviyesinden işlem görüyor.

DOLARDA 6,70-6,80 BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların beklendiğini belirterek, ayrıca ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de izleneceğini ifade etti. Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını bildirdi.