GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
05.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/15.00)
Kaynak: AA