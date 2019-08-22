GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed Ali İbrahim'i ayrı ayrı kabul edecek.
Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüşecek, heyetlerarası çalışma yemeğine iştirak edecek.
(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30/19.00)