GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed...

22.08.2019 02:44
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed Ali İbrahim'i ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüşecek, heyetlerarası çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30/19.00)

Kaynak: AA
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