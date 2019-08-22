GÜNDEM ÖZETİNE

22.08.2019 02:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu takdim edecek Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi ve Mali'nin Büyükelçisi Muhamed Ali İbrahim'i ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüşecek, heyetlerarası çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30/19.00)

Kaynak: AA