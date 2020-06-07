GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliği'ni ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliği'ni ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Bakan Kurum, Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaretinin ardından çeşitli bölgelerdeki kentsel dönüşüm alanları ile Yunuskent TOKİ alanında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Manisa/11.00-18.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (693 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenleyeceği basın toplantısında normalleşme sürecindeki yol haritası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci hakkında bilgi verip, atletizmde alınan son kararları değerlendirecek.

(Ankara/10.00)

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Kaynak: AA