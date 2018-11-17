Gündem / 17 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da düzenlenen "Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konya Gençlik Kolları İl Danışma Toplantısı'na katılacak.

(Konya/17.30?) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK İş Konseyleri Mali Genel Kurulu Kapanış Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki temasları kapsamında Türkevi Binasının inşaat alanını ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(New York) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansından (ANA/MPA) devralacak.

(İstanbul/ 09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

B Ligi'nde yer alan Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü ve son maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Konya/20.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Bydgoszcz/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Makedonya temsilcisi Metalurg ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı kupada Yenimahalle Belediyespor ise 3. tur ilk maçında Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımını konuk edecek.

(Rishon Lezion/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Sakarya/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasına Fenerbahçe-Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Halkbank-Karayolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftası Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları yapılacak.

Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşacak.

(Batman/17.00) (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig'de 13. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.

10- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Dere güzergahında yapılaşmalara müsaade etmeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet"

"Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun bu bölgedeki yağışların toplanıp denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz"(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Dev projeyle İstanbul'a 3 milyon turist gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına yapılacak kruvaziyer limanı, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getirecek"

"Önümüzdeki yıl ihalesini tamamlayıp kısa sürede hizmete almayı planladığımız proje kapsamında, iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrakerelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Kapadokya'ya tek elden yönetim, sil baştan planlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kaçak yapılaşma" ile gündeme gelen Kapadokya'da uygulanacak "Alan Yönetimi Başkanlığı" sistemiyle yapılaşmadan tanıtıma bölgeyle ilgili tüm kararların tek elden alındığı bir dönemi başlatacak

İlgili Bakanlıklardan temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla "ana karar mercisi" olacak kurulacak komisyon aracılığıyla Kapadokya bölgesinin "mekansal anayasası" olarak da adlandırılabilecek planları sil baştan hazırlanacak

Şu ana kadar 100'ün üzerinde kaçak yapının saptandığı 5 ilçe, 10 belde ve 21 köyü içine alan bölgede özellikle gözle görülmeyen, yerin altındaki kaçak yapılara yönelik ayrı bir tespit çalışması yürütülecek

Sistemle Kapadokya'yı koruyan, dokuya uygun yeni yatırım alanları oluşturulacak, vatandaş ve yatırımcıların mağduriyetleri çözüme kavuşturulacak

(Burcu Çalık/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.