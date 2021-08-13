GÜNDEM / 13 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Sheraton Otel'de düzenlenecek Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Sheraton Otel'de düzenlenecek Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tekirdağ/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşılaşacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi düzenlenecek "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türk savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor

32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez kapılarını açacak

Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek

IDEF 2021'de 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil yaklaşık 500 üyenin katılımı bekleniyor

Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Karbon salınımı hızlıca azaltılmazsa yeni iklim krizleri kapıda

Uluslararası örgütlerden merkez bankalarına kadar birçok kuruluş iklim değişikliğiyle mücadeleyi gündemlerine alırken, gerekli önlemler alınmadığı takdirde iklim krizinin bir sonraki finansal krizi tetikleyebileceği belirtiliyor

Hamburg Üniversitesi İklim Araştırmacısı Dirk Notz:

"Gelecek yıllarda karbondioksit salınımını çok hızlı bir şekilde durdurmazsak, çok daha fazla aşırı hava olayları, seller, kuraklıklar ve aşırı sıcaklıklar yaşanacak. Üstesinden gelmemiz gereken daha çok zorluk olacak"

-"İklim için güçlü planı olan partilere oy vermenin küresel ısınmayı yavaşlatmak isteyen bir kişinin yapabileceği en büyük ve en güçlü şey olduğunu düşünüyorum"

(Bahattin Gönültaş/Berlin/Dilara Zengin/ Washington)

3- Türkiye sanayi üretiminde Avrupa'dan olumlu ayrıştı

Türkiye'nin sanayi üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 23,9 artarken, bu oranla verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamı geçildi

Sanayi üretimi haziranda AB'de ortalama yüzde 10,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 9,7 yükseldi

Birliğin lokomotif ülkelerinden Almanya'nın sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,5, Fransa'nın yüzde 7,3 ve Hollanda'nın yüzde 12,3 arttı

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı