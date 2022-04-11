Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi - Haberler

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Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Vali Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur." dedi.

Kent merkezinde taksicilik yapan İbrahim Yıldız da durakta aracın içinde beklerken depremi hissettiğini, kısa sürede geçtiğini söyledi.

Bu arada, deprem Zonguldak'ın yanı sıra Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.

Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

Zonguldak Valisi Tutulmaz, deprem kaynaklı olumsuz bir durum olmadığını bildirdi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Sakarya, Ereğli, Güncel, Haberler

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