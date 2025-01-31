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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarının insanlık için önemli işler yaptığını vurguladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Hacıbektaşoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Samır Jordamovıc'in "Umut var" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını tercih eden Hacıbektaşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının habercilik alanında sadece Türkiye için değil, dünya ve bütün insanlık için çok büyük işler ve hizmetler yaptığını söyledi.

İnsanlığın değerlerinin, medeniyetimizin bugüne kadar büyüttüğü, geliştirdiği değerlerin sahiplenilmesini sağladığını belirten Hacıbektaşoğlu, fotoğrafların gerçekliği bütün çıplaklığıyla, delilleriyle bütün insanlığın bilgisine sunduğunu ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, farklı kategorilerdeki fotoğrafların, fotoğrafın ötesinde çok fazla şey ifade ettiğini anlatarak, "Dünyayı, toplumları bilgilendirdiğini söyleyen büyük ajanslar, büyük yayın kuruluşları, hepsi büyük tehdit ve baskı altında bilerek, isteyerek veya istemeyerek bu haberleri yapmadılar, yapamadılar. İnsanlığın dikkatinden kaçırmaya çalıştılar." dedi.

Canını hiçe sayarak bu görevi yapan başta Anadolu Ajansı çalışanları ile tüm basın mensuplarıyla gurur duyduklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Çok büyük işler yaptılar. Filistinlilere yapılabilecek belki de en büyük destek budur, minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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