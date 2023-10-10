Zonguldak'ta Sahte Dolar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araca yapılan aramada çok sayıda sahte dolar para ele geçirildi. Olayda 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araca yapılan aramada çok sayıda sahte dolar para ele geçirildi. Olayda 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca ilçesinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarını alan ekipleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobile yapılan aramada elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası, bir miktar Riyal ile sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin 500 Amerikan doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Muhammet Zeyno (36), Muhammet Sait Alako (32) isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - ZONGULDAK