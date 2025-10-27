Haberler

Zonguldak'ta Ruhsatsız 3 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Ruhsatsız 3 Maden Ocağı Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, bu ocakların çevresinde çeşitli madencilik ekipmanları ve kömür ele geçirdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 65 metre ray, vagon, 5,5 ton kömür, 2 havalandırma fanı, dalgıç pompa, 3 delici kırıcı alet ve elektrikli hızar ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.