Zonguldak'ta Ruhsatsız 3 Maden Ocağı Kapatıldı
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, bu ocakların çevresinde çeşitli madencilik ekipmanları ve kömür ele geçirdi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 65 metre ray, vagon, 5,5 ton kömür, 2 havalandırma fanı, dalgıç pompa, 3 delici kırıcı alet ve elektrikli hızar ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel