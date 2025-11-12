Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde, 9 kaçak maden ocağı patlayıcı maddeyle imha edildi. Operasyonlarda, çok sayıda maden malzemesi ve kaçak kömür ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta 9 kaçak maden ocağı, patlayıcı maddeyle imha edildi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. 5 kaçak ocak ihbarının geldiği 3-9 Kasım tarihleri arasında, ekiplerin yaptığı 7 denetimde, 9 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi. Kaçak maden ocaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 195 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 3 vinç, 1 havalandırma sistemi, 2 ton kömür ve 1 jeneratör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
