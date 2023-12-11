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Zonguldak'ta heyelan sonucu yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

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Zonguldak'ta yaşanan heyelan sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi. Heyelan sonucu 21 kişi yaralanmıştı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Kentte 9 Aralık'ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Geylani Camisi'ne getirildi.

Burada anne ve oğlu için helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra anne ve oğlunun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çakar ailesinin akraba ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve mahalle sakinleri katıldı.

Perihan Çakar'ın torunu Hayri Can Çakar, gazetecilere, babaannesini ve amcasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta 9 Aralık'ta, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak, ağaç ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 18'i tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çalışmaların ardından dün Perihan ve Sait Çakar'ın cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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