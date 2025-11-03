Zonguldak'ta Hamsi Fiyatlarında Dalgalanma: 200 Liradan 150 Liraya

ZONGULDAK'ta balık tezgahlarında geçen haftalarda 75 liraya kadar düşen hamsinin kilosu bu sabah 200 liradan satışa sunulurken, öğle saatlerinde 150 liraya indi. Balıkçı Batuhan Ertürk, fiyatların yakalanan balık miktarına göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Kentte balıkçılar sezona kötü başlarken, zaman zaman bol balık avı yapıldı. Fiyatların günden güne değiştiği balık tezgahlarında hamsinin kilosu geçen haftalarda 75 liraya kadar düşerken, bugünlerde 150- 200 liralara ulaştı. Bu sabah 200 liradan tezgahlarda satışa sunulan hamsinin kilosu, öğle saatlerinde 150 liraya düştü.

'ELİMİZDE DEĞİL'

Fiyatların balık miktarına göre değişiklik gösterdiğini söyleyen balıkçı Batuhan Ertürk, "Sabah balık azdı, limana gelen kayıklarda fazla balık yoktu. Piyasayı ona göre belirliyorlar. Ondan sonra başka kayıklar geldi. Demek ki balık fazlaydı, biz de uygun aldık. Uygun aldığımız için 150 liraya satacağız. Kayıklarda hamsi olmasaydı, 200 liradan satacaktık. Balık fiyatları düşmüştü; 75 liradan bir anda 200 lira olmasına insanlar tepki gösteriyor ama bizim elimizde değil. Allah verirse denizde, biz uygun satarız. Piyasaya göre satmak zorundayız" dedi.

