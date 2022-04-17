Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Zonguldak'ta devrilen boru profil yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta devrilen boru profil yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda Ş.D'nin (44) kullandığı 67 EZ 308 plakalı tır devrildi.

Kazanın şiddetiyle 67 ABH 425 plakalı dorsede bulunan boru profiller, yol kenarına saçıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.D'nin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan kara yolunda tırdan saçılan malzemelerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Zonguldak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title