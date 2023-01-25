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Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı

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Zonguldak'ta cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağı tedbir amaçlı karantinaya alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağına karantina uygulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cıvalı ateş ölçer kırılan evin mutfağına karantina uygulandı.

Kepez Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde cıvalı ateş ölçerin kırılması üzerine durum AFAD'a bildirildi.

Eve gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeye rastlanmazken, evin mutfağı tedbir amaçlı 1 günlüğüne karantinaya alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Kepez Güncel Haberler

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