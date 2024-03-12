Zonguldak'ta çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın 6. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanla kaplanan caddeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ise merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, bazı dairelerde mahsur kalan evcil hayvanlar da kurtarıldı.

Bir apartman sakini de iki kedisinin içeride olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerinin eşliğinde dairesine girerek kedilerini kontrol etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın dairede hasara neden oldu.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş da bölgeye gelerek ilgililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerine dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

Dairesinde mahsur kalan kedileri için gözyaşı döken Dilara Erdem, gazetecilere, çok korktuğunu belirterek, "Daireye daha fazla duman gitmeyeceğini söylediler. Küçük bir yangın olduğu halde cehennem gibiydi. İtfaiye eşlik etti, kedilerim dumanın az olduğu kısımdaydılar. Çok korktukları için onları çıkaramadım. Kedilerimi kontrol ettim, camı açtım." diye konuştu.