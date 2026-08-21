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Zonguldak'ta Balıkçı Esnafından Balıkhane Protokolü Çağrısı

Zonguldak'ta Balıkçı Esnafından Balıkhane Protokolü Çağrısı
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Zonguldak'ta balıkçı esnafı, belediye tarafından yaptırılan balıkhanedeki iş yerlerine geçiş için gereken protokolün imzalanmamasından kaynaklanan sorunun çözülmesini istedi. Esnaf adına konuşan Bayram Yılmaz, kamusal alanın 1,5 yıldır atıl durumda olduğunu belirterek, 'Ya burayı yıkın ya da yapın' dedi ve tarafların bir araya gelerek protokolü imzalaması gerektiğini vurguladı.

Zonguldak'ta balıkçı esnafı, belediye tarafından yaptırılan balıkhanedeki iş yerlerine geçiş için gerekli protokolün imzalanmaması nedeniyle yaşadıkları sorunun çözülmesini talep etti.

Grup adına açıklama yapan balıkçı esnafı Bayram Yılmaz, amaçlarının herhangi bir kurum veya kişiyi hedef almak olmadığını belirterek, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yılmaz, toplanma amaçlarının "bağcıyı dövmek değil üzüm yemek" olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi burası kamusal alan. ya burayı yıkın ya da yapın diyoruz. Burada kamusal bir zarar var. 1,5 yıla yakındır bu halde duruyor. Burası meyhane oldu, tuvalet oldu. Yazık, günah değil mi?" dedi.

Zonguldak'ın küçük ve dar bir alana sıkıştığına dikkati çeken Yılmaz, sorunun tartışmayla değil, tarafların bir araya gelmesiyle çözülebileceğini vurgulayarak, protokolün imzalanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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