Zonguldak'ta 7 Kaçak Kömür Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta 7 Kaçak Kömür Ocağı Kapatıldı
Güncelleme:
Jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 17 ton kaçak kömür ele geçirilirken, faal olan 7 kaçak maden ocağı imha edildi.

ZONGULDAK'ta 7 kaçak kömür ocağı kapatıldı. Ocaklara yapılan operasyonlarda 17 ton kömür ele geçirildi.

Kentte jandarma ve polis ekipleri kaçak maden ocaklarına yönelik son 1 haftada 14 denetim yaptı. Denetimlerde faal olduğu belirlenen 7 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Operasyonlar kapsamında 17 ton kömür, 197 metre ray, 6 vagon, 4 vinç ve 2 havalandırma fanı ele geçirildi.

