Zonguldak'ta 50 Yaş Üstü Erkekleri Hedef Alan Kredi Kartı Dolandırıcıları Tutuklandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 50 yaş üstü erkekleri ilişki vaadiyle kandırarak kredi kartlarını ele geçiren 3 kişi tutuklandı. Operasyon sonucu 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık ve kredi kartı kötüye kullanma suçlarından tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, 'ilişki vaadiyle' 50 yaş üstü erkeklerle irtibat kurup kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri 'ilişki vaadiyle' kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan tutuklandı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
